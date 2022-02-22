Экс-директор Барселоны: «Клуб подумает о Де Дзерби»

Каталонцы могут пригласить тренера «Шахтера» в будущем

  • 22.02.2022 18:47
  • 1705 просмотров
  • 6 комментариев
Экс-директор Барселоны: «Клуб подумает о Де Дзерби»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Экс-директор «Барселоны» Рамон Планес заявил, что клуб может в будущем пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби:

«Его стиль подходит «Барселоне, он похож на Гвардиолу. Стиль Де Дзерби такой, какой должен быть у тренера, чтобы тренировать команду вроде «Барселоны». Мы разговаривали с ним в прошлом, и, думаю, в будущем «Барселона» подумает о нем снова».

Ранее МИД Италии рекомендовал итальянцам покинуть Украину.

Источник — Football-Italia

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    andi Mir, 22.02.2022 18:55
    +2
    Ну да, барса сейчас играет точно так же как дон луганское отсосуолло .
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко, 22.02.2022 19:22
    +1
    Face Control, 22.02.2022 19:21
    Странная ты какая-то, чо так от правды горишь.
    Обоснуй свои слова
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко, 22.02.2022 19:20
    +1
    Не выдавай свой бред, рождённый под влиянием стекломоя, за правду
    Ссылка
    online
    Face Control, 22.02.2022 19:21
    -4
    Сергей Ерофеенко, 22.02.2022 19:20
    Не выдавай свой бред, рождённый под влиянием стекломоя, за правду
    Странная ты какая-то, чо так от правды горишь.
    Ссылка
    online
    Face Control, 22.02.2022 18:51
    -6
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    online
    Face Control, 22.02.2022 18:56
    -8
    andi Mir, 22.02.2022 18:55
    Ну да, барса сейчас играет точно так же как дон луганское отсосуолло .
    Автобусница, чего горишь? Как там поживает ваш автобус из Кипра?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности