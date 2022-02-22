Экс-директор Барселоны: «Клуб подумает о Де Дзерби»

Экс-директор «Барселоны» Рамон Планес заявил, что клуб может в будущем пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби:

«Его стиль подходит «Барселоне, он похож на Гвардиолу. Стиль Де Дзерби такой, какой должен быть у тренера, чтобы тренировать команду вроде «Барселоны». Мы разговаривали с ним в прошлом, и, думаю, в будущем «Барселона» подумает о нем снова».

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