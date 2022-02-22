В среду, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет английский «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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