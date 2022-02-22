Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду нельзя сравнивать с Влаховичем»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что звездного новичка команды Душана Влаховича не стоит сравнивать с Криштиану Роналду:

«Душану необходимо совершать ошибки и совершенствоваться за их счет — на это нужно время. Когда у нас в команде был Роналду, то каждую игру мы начинали при счете 1:0. Он передавал свой менталитет другим игрокам и это нас заряжало.

Я думаю, их нельзя сравнивать с Влаховичем. Душан — это классический центральный нападающий, к тому же гораздо моложе Криштиану».

Сегодня «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Вильярреалом».