Леонардо БОНУЧЧИ: «Роналду нельзя сравнивать с Влаховичем»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что звездного новичка команды Душана Влаховича не стоит сравнивать с Криштиану Роналду:
«Душану необходимо совершать ошибки и совершенствоваться за их счет — на это нужно время. Когда у нас в команде был Роналду, то каждую игру мы начинали при счете 1:0. Он передавал свой менталитет другим игрокам и это нас заряжало.
Я думаю, их нельзя сравнивать с Влаховичем. Душан — это классический центральный нападающий, к тому же гораздо моложе Криштиану».
Сегодня «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Вильярреалом».
Источник — Football-Italia
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