Виктор СКРИПНИК: «Доволен тем, как прошли сборы»

Наставник «Зари» - о подготовке к весенней части сезона

  • 22.02.2022 16:43
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Виктор СКРИПНИК: «Доволен тем, как прошли сборы»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги работы команды на зимних сборах:

– Сборы – это сборы. Всё прошло нормально. Мы тренировались и играли под нагрузками. Как мы подготовились на сборах, покажут первые официальные игры. Каким бы ни был результат на сборах, всегда хочется выигрывать. Подводя итог, еще раз скажу, что доволен тем, как прошли сборы. Главное, что не было тяжелых травм. Это самое главное.

– В состав вошла целая группа новичков.
– Хорошие футболисты. Стремятся, хотят, развиваются, прогрессируют. Желаний очень много. Можем сказать так, что мы довольны. Но работать всегда есть над чем. Совершенствоваться и становиться лучше. Для этого есть тренировочный процесс. Конкуренция увеличивается. Есть из кого выбирать. Еще раз подчеркну, что все покажут первые официальные игры.

– К матчу с «Минаем» готовимся в плановом режиме?
– Да, абсолютно. Из-за перебора карточек эту игру пропустит Егор Назарина. Остальные игроки готовятся к игре. Травм нет.

– Полностью восстановился Никита Шевченко.
– Как вы видели на сборах, он уже играл. Да, где-то мы его поберегли, дали полностью восстановиться. Но были тренировки и игры, где он тренировался и играл на 100%.

– Конкуренция в чемпионате будет высокой.
– И это мотивирует. У каждой команды амбициозные цели. Как и у нас. Будем выполнять поставленные цели.

Источник — ФК Заря

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