Дуглас КОСТА: «Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит»

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста поделился своим мнением о ситуации в Украине, отметив значимость этой страны для его жизни.

«Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит, потому что эта страна дала мне многое. Это и возможность играть в Лиге чемпионов, и возможность изменить жизнь моей семьи. Так что у меня остаются теплые чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня».

«У меня хорошие воспоминания об Украине. Именно там моя жизнь начала меняться. Там я встретил важных людей. Когда я попал туда, то был молод. Я играл в футбол всего пять лет. В Украине я начал показывать хорошую игру, благодаря чему в моей карьере появились «Бавария» и «Ювентус», и я стал топовым игроком. Но все для меня началось именно в Украине».

«Есть ли шанс, что футбол поможет изменить ситуацию в Украине? Не знаю. Это политический вопрос, и мы, игроки, недостаточно информированы. Мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь, но это не зависит от нас. Мы не можем изменить все. Мы не можем остановить войну только потому, что мы знамениты».

«Да, мы говорим о вещах, которые со временем и с помощью каждого мы можем изменить. Но только шаг за шагом. Не за один день. Правда в том, что все меняется. И я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше», - сказал Коста.

Напомним, 10 февраля Дуглас Коста официально стал игроком американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».