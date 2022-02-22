Дуглас КОСТА: «Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит»

Звездный бразилец подчеркнул, что в его карьере все началось с Украины

  • 22.02.2022 17:01
  • 1808 просмотров
  • 4 комментария
Дуглас КОСТА: «Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит»
© ФК Лос-Анджелес Гэлакси. Дуглас Коста

Бывший вингер «Шахтера» Дуглас Коста поделился своим мнением о ситуации в Украине, отметив значимость этой страны для его жизни.

«Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит, потому что эта страна дала мне многое. Это и возможность играть в Лиге чемпионов, и возможность изменить жизнь моей семьи. Так что у меня остаются теплые чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня».

«У меня хорошие воспоминания об Украине. Именно там моя жизнь начала меняться. Там я встретил важных людей. Когда я попал туда, то был молод. Я играл в футбол всего пять лет. В Украине я начал показывать хорошую игру, благодаря чему в моей карьере появились «Бавария» и «Ювентус», и я стал топовым игроком. Но все для меня началось именно в Украине».

«Есть ли шанс, что футбол поможет изменить ситуацию в Украине? Не знаю. Это политический вопрос, и мы, игроки, недостаточно информированы. Мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь, но это не зависит от нас. Мы не можем изменить все. Мы не можем остановить войну только потому, что мы знамениты».

«Да, мы говорим о вещах, которые со временем и с помощью каждого мы можем изменить. Но только шаг за шагом. Не за один день. Правда в том, что все меняется. И я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше», - сказал Коста.

Напомним, 10 февраля Дуглас Коста официально стал игроком американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

Источник — Los Angeles Times

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stardeck84, 22.02.2022 18:13
    +5
    Лучше тепловизор пришли парням, лишним не будет, и тебе не накладно
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    online
    NachoBarbero, 22.02.2022 17:45
    +5
    Спасибо, Костя, мы тебя помним и рады что ты был украшением нашего чемпионата!
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    online
    kirillkostin, 22.02.2022 18:30
    +2
    Все в Украине будет хорошо! Верим в лучшее
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    online
    Face Control, 22.02.2022 18:35
    +1
    Легенда Шахтёра!
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