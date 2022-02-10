ОФИЦИАЛЬНО: Экс-звезда Шахтера перешла в Лос-Анджелес Гэлакси

31-летний бразильский вингер Дуглас Коста перешел из «Гремио» в «Лос-Анджелес Гэлакси», который выступает в MLS.

Коста будет защищать цвета нового клуба в рамках шестимесячной аренды. После завершения срока аренды Дуглас подпишет контракт на полтора года, до конца 2023 года.

«Дуглас — игрок мирового класса и зарекомендовавший себя чемпион высочайшего уровня. Его способность созидать и завершать выводит нашу атаку на новый уровень», — сказал главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни.

С зимы 2010 по лето 2015 года Коста защищал цвета донецкого «Шахтера», перейдя из «Гремио» за €8 миллионов. В июле 2015 года «Шахтер» продал бразильца в «Баварию» за €30 миллионов. Также футболист выступал за туринский «Ювентус».

Ориентировочная стоимость Косты составляет €4 миллиона.