ОФИЦИАЛЬНО. Владельцы Дженоа приобрели легендарный бразильский клуб

Владельцы «Дженоа», компания «777 Partners», стала владельцем известного бразильского клуба «Васко да Гама». О возможности такой сделки сообщалось еще в январе.
«777 Partners» приобрели 70% акций «Васко да Гама». Также компания оплатить все долги клуба. В ближайшие три месяца новые владельцы проведут комплексную проверку состояния дел в клубе.
Напомним, в сентябре 2021 года «777 Partners» стали владельцами «Дженоа». Сумма сделки оценивалась в 175 миллионов евро.
🤝 Welcome to 7️⃣7️⃣7️⃣ family, @VascodaGama! pic.twitter.com/K4aX3dHCYY— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 21, 2022
Источник — Goal.com
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