ОФИЦИАЛЬНО. Владельцы Дженоа приобрели легендарный бразильский клуб

«777 Partners» стали владельцами «Васко да Гама»

  • 22.02.2022 16:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Владельцы Дженоа приобрели легендарный бразильский клуб
© twitter.com/GenoaCFC

Владельцы «Дженоа», компания «777 Partners», стала владельцем известного бразильского клуба «Васко да Гама». О возможности такой сделки сообщалось еще в январе.

«777 Partners» приобрели 70% акций «Васко да Гама». Также компания оплатить все долги клуба. В ближайшие три месяца новые владельцы проведут комплексную проверку состояния дел в клубе.

Напомним, в сентябре 2021 года «777 Partners» стали владельцами «Дженоа». Сумма сделки оценивалась в 175 миллионов евро.

Источник — Goal.com

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