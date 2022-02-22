ОФИЦИАЛЬНО. Владельцы Дженоа приобрели легендарный бразильский клуб

Владельцы «Дженоа», компания «777 Partners», стала владельцем известного бразильского клуба «Васко да Гама». О возможности такой сделки сообщалось еще в январе.

«777 Partners» приобрели 70% акций «Васко да Гама». Также компания оплатить все долги клуба. В ближайшие три месяца новые владельцы проведут комплексную проверку состояния дел в клубе.

Напомним, в сентябре 2021 года «777 Partners» стали владельцами «Дженоа». Сумма сделки оценивалась в 175 миллионов евро.