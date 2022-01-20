Владельцы Дженоа намерены приобрести известный бразильский клуб

Американская компания «777 Partners», которая недавно приобрела «Дженоа», намерена расширить свое влияние в мире футбола. Компания планирует пойти по примеру «City Group» и «Reb Bull», создав сеть клубов по миру.

«777 Partners» уже ведет переговоры по приобретению известного бразильского клуба «Васко да Гама». Также компании принадлежит миноритарный пакет акций «Севильи».

Пока что нет уверенности в том, что переговоры по приобретению «Васко да Гама» завершатся успехом. У клуба есть несколько предложений от инвесторов, и руководство будет изучать их в ближайшие несколько месяцев.

Вчера «Дженоа» назначила нового главного тренера.