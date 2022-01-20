Владельцы Дженоа намерены приобрести известный бразильский клуб

«777 Partners» могут стать владельцами «Васко да Гама»

  • 20.01.2022 18:12
  • 745 просмотров
  • 2 комментария
Владельцы Дженоа намерены приобрести известный бразильский клуб
© ФК Дженоа

Американская компания «777 Partners», которая недавно приобрела «Дженоа», намерена расширить свое влияние в мире футбола. Компания планирует пойти по примеру «City Group» и «Reb Bull», создав сеть клубов по миру.

«777 Partners» уже ведет переговоры по приобретению известного бразильского клуба «Васко да Гама». Также компании принадлежит миноритарный пакет акций «Севильи».

Пока что нет уверенности в том, что переговоры по приобретению «Васко да Гама» завершатся успехом. У клуба есть несколько предложений от инвесторов, и руководство будет изучать их в ближайшие несколько месяцев.

Вчера «Дженоа» назначила нового главного тренера.

Источник — Calcio e Finanza

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 20.01.2022 19:03
    0
    Теперь можно пережить вылет генуэзцев в черию В-новая игрушка
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    u6464u
    u6464u, 20.01.2022 18:20
    -1
    Может уже хватит про Дженону , оставим её в покое , спорт.юа найдите что нибудь по актуальней .
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