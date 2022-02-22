Джокович подтвердил пропуск Мастерсов в Майами и Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что пропустит Мастерсы в Индиан-Уэллсе и Майами, которые состоятся во второй половине марта, из-за того, что он не вакцинирован:
«Сейчас я не могу попасть в США, так что, видимо, не сыграю. Посмотрим, что будет дальше. Все же еще может измениться».
Вчера Джокович провел свой первый матч в сезоне на турнире в Дубае.
Источник — Tennis Majors
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