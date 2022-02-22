Джокович подтвердил пропуск Мастерсов в Майами и Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что пропустит Мастерсы в Индиан-Уэллсе и Майами, которые состоятся во второй половине марта, из-за того, что он не вакцинирован:

«Сейчас я не могу попасть в США, так что, видимо, не сыграю. Посмотрим, что будет дальше. Все же еще может измениться».

Вчера Джокович провел свой первый матч в сезоне на турнире в Дубае.