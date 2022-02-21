Джокович выиграл первый матч в сезоне, но может потерять первую строчку

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на соревнованиях ATP 500 в Дубае.



В первом круге сербский теннисист в двух сетах одолел итальянца Лоренцо Музетти.



Дубай. Первый круг

Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:3, 6:3

Это был первый матч Новак в сезоне, ранее он не играл в Австралии из-за депортации.

Отметим, что Джокович по итогам игровой недели может потерять статус первой ракетки мира. Более детально о возможных сценариях на графике ниже.