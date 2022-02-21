Джокович выиграл первый матч в сезоне, но может потерять первую строчку

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на соревнованиях ATP 500 в Дубае.
В первом круге сербский теннисист в двух сетах одолел итальянца Лоренцо Музетти.
Дубай. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:3, 6:3
Это был первый матч Новак в сезоне, ранее он не играл в Австралии из-за депортации.
Отметим, что Джокович по итогам игровой недели может потерять статус первой ракетки мира. Более детально о возможных сценариях на графике ниже.
Источник — Sport.ua
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