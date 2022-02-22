ХУДЖАМОВ: «Полесье по составу и потенциалу уже является командой УПЛ»

Тренер вратарей поделился мнением о своей новой команде

  • 22.02.2022 12:04
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ХУДЖАМОВ: «Полесье по составу и потенциалу уже является командой УПЛ»
© ФК Полесье Житомир. Рустам Худжамов

Новый тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов поделился мнением о шансах житомирской команды подняться в Премьер-лигу уже по итогам нынешнего сезона.

«У коллектива высокий потенциал. Думаю, по своему составу и потенциалу это уже команда Премьер-лиги. В «Полесье» хороший сплав опыта и молодости. Но впереди еще много работы и борьбы, чтобы воплотить эту задачу в реальность.

Надо идти шаг за шагом, от игры к игре и уважать всех соперников. Уверен, расслабленности и шапкозакидательских настроений не будет, потому что у «Полесья» опытные тренеры, которые знают, как подготовить и настроить команду на каждую игру», - сказал Худжамов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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