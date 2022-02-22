Рустам ХУДЖАМОВ: «Все произошло спонтанно и быстро»

Бывший вратарь сборной Украины, «Динамо», «Шахтера» и ряда клубов УПЛ Рустам Худжамов рассказал о том, как у него возник вариант с работой тренера голкиперов в житомирском «Полесье» из Первой лиги.

«Можно сказать, все произошло спонтанно и быстро. Мне позвонили, сделали предложение и буквально за три-четыре дня все решилось.

Со всеми тремя голкиперами я знаком, пересекался с ними и по работе. И после карьеры сталкивался, общались. Так что времени на знакомство нам не понадобится. Но теперь надо смотреть на них под другим ракурсом, с точки зрения тренера», - сказал Худжамов.