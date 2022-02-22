Каха КАЛАДЗЕ: «Грузия стоит за братскую Украину»

Легенда грузинского футбола осудил действия России

  • 22.02.2022 11:22
  • 1271 просмотр
  • 3 комментария
Каха КАЛАДЗЕ: «Грузия стоит за братскую Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Бывший футболист киевского «Динамо», итальянского «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе прокомментировал решение РФ признать ОРДЛО.

«Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и я желаю им мира», - написал Каладзе.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 22.02.2022 11:41
    +1
    А всі курорти забиті срашнею. Чисто бізнес?
    Ссылка
    online
    OKs100, 22.02.2022 11:56 (изменен)
    0
    GloryUkraine, 22.02.2022 11:41
    А всі курорти забиті срашнею. Чисто бізнес?
    Пока русские не берутся за оружие и не нарушают законы этой страны, забитые курорты срашей, это нормально. Потом ведь деньги потраченные этими туристами идут на усиление государства, в том числе вооружённых сил.
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    online
    Serhiy (Миколаїв), 22.02.2022 11:27
    -3
    Ватник.
    Ссылка
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