Каха КАЛАДЗЕ: «Грузия стоит за братскую Украину»

Бывший футболист киевского «Динамо», итальянского «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе прокомментировал решение РФ признать ОРДЛО.

«Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия восстановят свои границы, и я желаю им мира», - написал Каладзе.