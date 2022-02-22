Томас ТУХЕЛЬ: «Челси — не самое простое место в мире для форвардов»

Наставник «синих» поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против «Лилля»

  • 22.02.2022 10:45
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Томас ТУХЕЛЬ: «Челси — не самое простое место в мире для форвардов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».

«Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. «Лилль» подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме.

Есть уже целая история с тем, что у нападающих в «Челси» возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моем понимании, «Челси» — команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола», — отметил Тухель.

Матч «Челси» — «Лилль», состоится во вторник, 22 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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