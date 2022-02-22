26-й тур
Кальяри
1 : 1
Наполи
21.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко провел в запасе поединок против Болоньи

«Специя» украинского футболиста на выезде уступила со счетом 1:2

  • 22.02.2022 07:44
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Коваленко провел в запасе поединок против Болоньи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» дома обыграла «Специю» со счетом 2:1. Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко провел весь матч в запасе своей команды.

Во втором поединке игрового дня «Кальяри» сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

«Болонья» — «Специя» — 2:1
Голы: Арнаутович, 40, 84 — Манай, 11

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Бонифаци (Сумаоро, 64), Бинкс (Виньято, 71), Теате, Хики, Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Эбишер, 87), Барроу (Сансоне, 71).
«Специя»: Проведель, Феррер, Николау, Эрлич, Сала (Нгиамба, 80), Кивер, Реца (Бастони, 58), Маджоре (Агудело, 65), Джаси, Манай (Нзола, 80), Верде.
Предупреждения: Бинкс (19), Манай (22).

«Кальяри» — «Наполи» — 1:1
Голы: Перейро, 58 — Осимхен, 87

«Кальяри»: Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато, Далберт (Ликояннис, 90), Базелли (Дзаппа, 82), Дейола, Грасси (Марин, 75), Перейро (Паволетти, 83), Жоао Педро.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо (Малькюи, 27; Дзаноли, 83), Кулибали, Жезус (Фабиан Руис, 67), Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Унас, 67), Зелиньски, Элмаз, Мертенс, Петанья (Осимхен, 67).
Предупреждения: Жоао Педро (35), Малькюи (42), Кулибали (64).

Источник — Sport.ua

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