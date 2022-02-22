Луческу дал один выходной. Динамо вернулось в Киев

Одержав победу в заключительном спарринге над латвийской РФШ (2:1), киевское «Динамо» вернулось на родину.

В понедельник, 21 февраля, около шести вечера часов самолет с динамовской делегацией, основной и юношеской командами, приземлился в аэропорту Борисполя.

После насыщенного тренировочного периода тренерский штаб предоставил футболистам один выходной, а уже в среду «бело-синие» снова соберутся в полном составе на загородной базе в Вите-Литовской и продолжат целенаправленную подготовку к матчу УПЛ против «Ингульца», который состоится в субботу, 26 февраля, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.