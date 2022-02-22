Защитник Лилля: «Не хотим останавливаться на достигнутом»

Жозе Фонте – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

  • 22.02.2022 04:45
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Защитник Лилля: «Не хотим останавливаться на достигнутом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Фонте

Защитник французского «Лилля» Жозе Фонте поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

«У нас амбициозный коллектив. Пока мы выглядели в Лиге чемпионов очень хорошо. Не хотим останавливаться на достигнутом и будем бороться изо всех сил. Матч очень тяжелый, но мы настроены позитивно», - сказал Фонте.

Матч «Челси» – «Лилль» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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