Защитник Лилля: «Не хотим останавливаться на достигнутом»

Защитник французского «Лилля» Жозе Фонте поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

«У нас амбициозный коллектив. Пока мы выглядели в Лиге чемпионов очень хорошо. Не хотим останавливаться на достигнутом и будем бороться изо всех сил. Матч очень тяжелый, но мы настроены позитивно», - сказал Фонте.

Матч «Челси» – «Лилль» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.