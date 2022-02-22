Унаи ЭМЕРИ: «Судьба противостояния еще не решена»

Наставник «Вильярреала» – о предстоящем матче с «Ювентусом»

  • 22.02.2022 04:04
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Унаи ЭМЕРИ: «Судьба противостояния еще не решена»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

«Судьба противостояния еще не решена. «Вильяреал» проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч - мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре», - сказал Эмери.

Матч «Вильярреал» – «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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