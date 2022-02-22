Унаи ЭМЕРИ: «Судьба противостояния еще не решена»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».
«Судьба противостояния еще не решена. «Вильяреал» проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч - мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре», - сказал Эмери.
Матч «Вильярреал» – «Ювентус» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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