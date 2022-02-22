Наставник Лилля: «Это огромное испытание»

Главный тренер французского «Лилля» Жослен Гурвеннек поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси».

«Ребята привыкли играть матчи на таком уровне, опыта им не занимать. Мы хорошо подготовились к битве с «Челси», но теперь нужно ее провести. Нужно не забывать, за счет чего мы вышли в плей-офф, и продемонстрировать свой потенциал.

В этом сезоне старт в Лиге чемпионов дался нам непросто. Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе, но мы посрамили скептиков. Завтра нас ждет противостояние с действующими чемпионами, и необходимо прыгнуть выше головы. Это огромное испытание», - сказал Гурвеннек.

Матч «Челси» – «Лилль» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.