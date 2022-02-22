Эдуар МЕНДИ: «Нельзя говорить, что нам повезло с жребием»

Голкипер «Челси» – о предстоящем противостоянии с «Лиллем»

  • 22.02.2022 01:59
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Эдуар МЕНДИ: «Нельзя говорить, что нам повезло с жребием»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

Голкипер английского «Челси» Эдуар Менди поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лилля».

«Лилль» - хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло с жребием. Да, в этом чемпионате Франции у «Лилля» порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом. Однако в Лиге чемпионов «Лилль» выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата», - сказал Менди.

Матч «Челси» – «Лилль» состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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