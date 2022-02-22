Егор КАРТУШОВ: «Это должно было произойти»

Новичок «Металлиста» Егор Картушов рассказал о своей адаптации в харьковском клубе.

«Всегда непросто переходить из одной команды в другую. Я провел в Десне очень много времени. Такова футбольная жизнь. Рано или поздно это должно было произойти. Я буду помнить о «Десне», но сейчас мои мысли связаны с Металлистом.

В плане адаптации проблем нет. Я знаю многих ребят. Со многими пересекался на футбольном поле. Коллектив здесь дружный, все ребята веселые.

«Металлист» всегда старается вести игру в атакующем стиле, контролировать мяч и ход игры», - сказал Картушов.

Напомним, что 31-летний полузащитник присоединился к «Металлисту» в текущее трансферное окно. До этого Картушов в течении девяти с половиной лет защищал цвета «Десны».