Колос собирается усилится еще одним новичком

21 февраля команда из Ковалевки начала подготовку к поединку 19-го тура чемпионата УПЛ – с «Рухом», который состоится 28 февраля во Львове.



По информации источника, в «Колосе» рассчитывают усилиться еще одним новичком, сейчас ведутся переговоры с его представителем.



Также сообщается, что пока что по индивидуальной программе занимается нападающий Ника Сичинава, который не смог избежать травмы в предпоследнем спарринге на сборе в Турции – с «Самгурали» (Грузия). Сейчас медперсонал клуба предпринимает усилия, чтобы он вернулся в строй перед поединком с «Рухом».

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