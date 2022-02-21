Колос собирается усилится еще одним новичком

21 февраля команда из Ковалевки начала подготовку к поединку 19-го тура чемпионата УПЛ – с «Рухом», который состоится 28 февраля во Львове.
По информации источника, в «Колосе» рассчитывают усилиться еще одним новичком, сейчас ведутся переговоры с его представителем.
Также сообщается, что пока что по индивидуальной программе занимается нападающий Ника Сичинава, который не смог избежать травмы в предпоследнем спарринге на сборе в Турции – с «Самгурали» (Грузия). Сейчас медперсонал клуба предпринимает усилия, чтобы он вернулся в строй перед поединком с «Рухом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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