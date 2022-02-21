Хацкевич назвал самых авторитетных футболистов Динамо

Бывший тренер «бело-синих» объяснил, почему именно они носят капитанскую повязку

  • 21.02.2022 23:41
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Хацкевич назвал самых авторитетных футболистов Динамо
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Александр Хацкевич в рамках проекта «вДесятку» рассказал, кто из футболистов имеет самый большой авторитет в «Динамо».

«Я дал капитанскую повязку Цыганкову, потому что видел, что в дальнейшем он будет лидером киевского «Динамо». У Миколенко тоже есть лидерские качества, хотя он помоложе Вити. Но на тот момент это было будущее и «Динамо», и сборной Украины.
 
Были старшие ребята. Серега Сидорчук где-то открещивался от этой капитанской повязки, но у него была тяжелая травма и он говорил, что не лидер и не может пока ребятам «пихать». Я говорю: «Пройдет время и ты все равно наберешь кондиции, будешь капитаном. Если у тебя сегодня не получается, это не значит, что завтра не получится».
 
И сейчас видно, что он может и прикрикнуть, и потребовать. Так что это тот лидер, который должен быть на поле. Витя Цыганков – более интеллигентный и как футболист, и как человек. Но у него есть лидерские качества для того, чтобы быть капитаном «Динамо», – сказал Хацкевич.

Источник — Sport.ua

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