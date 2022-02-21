Хацкевич объяснил, почему Фран Соль – не провальный трансфер

Бывший тренер «Динамо» считает, что у испанца был большой потенциал

  • 21.02.2022 22:40
  • 1346 просмотров
  • 1 комментарий
Хацкевич объяснил, почему Фран Соль – не провальный трансфер
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Александр Хацкевич в рамках проекта «вДесятку» объяснил, почему Фран Соль – не провальный трансфер.

«Первая игра с «Олимпиакосом» – он забивает, команда проходит дальше. Вторая игра с «Зарей» – он забивает. В третьей игре он получает на 20-й минуте травму и практически год не играет. Потом приходит Михайличенко и этой уже их отношение.
 
Так что я считаю, что когда я брал Соля, то я знал, как его использовать. И он в двух первых играх показал, что он умеет забивать мячи. Тот форвард, который нужен был киевскому «Динамо» после ухода Мбокани.
 
Нужно было ли его отпускать? У каждого свое понимание, как использовать... Михайличенко не видел его в команде. Для Луческу он тоже не подошел, Мирча поставил других форвардов. Это право любого тренера», – сказал Хацкевич.

Отметим, что Фран Соль сыграл за «Динамо» 23 матча, забил 4 гола, а также отдал две результативные передачи.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    Alex86 1, 21.02.2022 23:00
    +1
    он и в аренде не блещет вообще-то
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