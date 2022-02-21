Андрей ПАВЕЛКО: «Матч с Шотландией – матч десятилетия для Украины»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об ожидании матча сборной Украины против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ 2022.



«Матч с Шотландией – это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ 2022 очень мощно. Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды», – сказал Павелко.



Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата наша команда сыграет решающий матч за право выйти на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс – Австрия.