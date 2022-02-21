Андрей ПАВЕЛКО: «Матч с Шотландией – матч десятилетия для Украины»

Президент УАФ – о предстоящей встрече сборных

  • 21.02.2022 22:22
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Андрей ПАВЕЛКО: «Матч с Шотландией – матч десятилетия для Украины»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об ожидании матча сборной Украины против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ 2022.
 
«Матч с Шотландией – это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ 2022 очень мощно. Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды», – сказал Павелко.
 
Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата наша команда сыграет решающий матч за право выйти на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс – Австрия.

Источник — Футбол 1/2/3

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