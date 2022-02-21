Костюк и Саснович выиграли первый парный матч в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на турнире WTA 1000 в Дохе.
В первом круге украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси обыграла тандем Ирина Баре / Кристина Кучова (Румыния/Словакия).
Далее по сетке третья сеяная пара Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / Россия).
Доха. Первый круг
Марта Костюк / Александра Саснович – Ирина Баре / Кристина Кучова – 7:6(3), 6:2
Источник — Sport.ua
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