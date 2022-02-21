Костюк и Саснович выиграли первый парный матч в Дохе

Марта продолжает борьбу на соревнованиях в Катаре

  • 21.02.2022 22:03
  • 325 просмотров
  • 2 комментария
Костюк и Саснович выиграли первый парный матч в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на турнире WTA 1000 в Дохе.
 
В первом круге украинка в дуэте с  Александрой Саснович из Беларуси обыграла тандем Ирина Баре / Кристина Кучова (Румыния/Словакия).
 
Далее по сетке третья сеяная пара Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / Россия).
 
Доха. Первый круг
Марта Костюк / Александра Саснович – Ирина Баре / Кристина Кучова – 7:6(3), 6:2

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 21.02.2022 22:30
    +4
    Пора нашей Веронику обыграть, хоть в паре, а то столько обидных поражений было, что капец.
    Ссылка
    online
    Игорь Келбас, 21.02.2022 23:49
    0
    Spectra, 21.02.2022 22:30
    Пора нашей Веронику обыграть, хоть в паре, а то столько обидных поражений было, что капец.
    Мертенс очень серьезная соперница в паре.
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