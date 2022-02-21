Хацкевич назвал свое главное достижение в Динамо

Экс-тренер «Динамо» оценил свою работу

  • 21.02.2022 20:49
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  • 1 комментарий
Хацкевич назвал свое главное достижение в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Александр Хацкевич в рамках проекта «вДесятку» ответил на вопрос о том, какие три главные ошибки совершил в качестве главного тренера «Динамо» Киев:

«Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только за плюсы. Главный – это то, что свои воспитанники академии составляют костяк первой команды. И это продолжается уже более 3 лет.

Также вспоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболистов приезжали на тренировки с удовольствием. Тренер не может нравиться всем, это невозможно. Но большинство игроков работали с удовольствием. Мы до сих пор со многими общаемся. То, что у нас остались хорошие отношения – главный показатель моей работы.

Ну и третье – это то, что мы стабильно выступали. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы находились на своем месте на тот момент, участвовали в том турнире, который был нам по силам. Мы занимали первое место в группе, проходили два раунда плей-офф Лиги Европы. Сегодня «Динамо» тоже попадает в 1/8 финала Лиги Европы, но вылетая из Лиги чемпионов. Стабильность результатов показывает хорошо проделанную работу».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr, 21.02.2022 21:03
    0
    Олександр Хацкевич у рамках проекту «вДесятку» відповів на питання про те, які три головні помилки зробив в якості головний тренер «Динамо» Київ:
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    1. Підписав контракт
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