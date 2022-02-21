В Днепре сожгли автомобиль директора одного из лидеров Второй лиги

Авто принадлежало директору «Перемоги»

  • 21.02.2022 20:36
  • 1043 просмотра
  • 2 комментария
В Днепре сожгли автомобиль директора одного из лидеров Второй лиги
© ФК Перемога

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал директору «Перемоги» Элакису Сагирову.
 
Сообщается, что уже ведутся следственные действия и открыто соответствующее уголовное производство. 
 
«Сегодня, пока идет следствие, тяжело что-то говорить. Может быть связано с чем угодно. Версии разные прорабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-то. Пока идет следствие, не будем ничего говорить», – заявил почетный президент «Перемоги» Фемис Сагиров.
 
Отметим, что «Перемога» после двадцати туров занимает третью строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа Б). 

Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    marko2020, 21.02.2022 21:01
    +1
    Ничего страшного, для нарко барыги, коим является Сагиров, это не проблема купить другую
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    hanter83, 21.02.2022 20:53
    0
    Ого...
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