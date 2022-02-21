В Днепре сожгли автомобиль директора одного из лидеров Второй лиги

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал директору «Перемоги» Элакису Сагирову.



Сообщается, что уже ведутся следственные действия и открыто соответствующее уголовное производство.



«Сегодня, пока идет следствие, тяжело что-то говорить. Может быть связано с чем угодно. Версии разные прорабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-то. Пока идет следствие, не будем ничего говорить», – заявил почетный президент «Перемоги» Фемис Сагиров.



Отметим, что «Перемога» после двадцати туров занимает третью строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа Б).

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