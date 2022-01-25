Перемога подписала украинского голкипера

Очередным новичком «Перемоги» стал 21-летний украинский голкипер Максим Ковалев. Ранее он выступал за «Зимбру», «Викторию» и «Кристалл».
«Перемога» в турнирной таблице Второй лиги (группа Б) с 39 очками идет на третьем месте.
Ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал и Виталий Тимофеенко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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