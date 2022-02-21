ВИДЕО. Яремчук в 1/8 финала. Превью матчей Лиги чемпионов

Совсем скоро стартует Лига Чемпионов! Что ждать от следующих матчей 1/8 ЛЧ? Сыграет ли Яремчук, какие шансы у украинского нападающего? Роналду против «Атлетико» – ждем голов? «Челси» – «Лилль». Чем удивит «Вильярреал» «Ювентус»? О предстоящих матчах Лиги Чемпионов во влоге Роберто Моралеса.
00:00 Бенфика – Аякс.
05:25 Челси – Лилль
07:18 Вильярреал – Ювентус
10:24 Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед
Источник — YouTube
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