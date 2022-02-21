Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лига чемпионов показывает, где украинские команды»

Экс-тренер «Динамо» - об уровне украинского футбола

  • 21.02.2022 19:49
  • 1013 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лига чемпионов показывает, где украинские команды»
© ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич в рамках проекта «вДесятку» ответил на вопрос о том, кто из украинских игроков в УПЛ готов к переходу в топ-чемпионат:

«Разговоров много ходит, есть много талантливых футболистов в каждой команде. Но трансфер трансферу рознь. Кого-то берут на перспективу, кого-то – чтобы он усилил команду. Но конкретных предложений на сегодняшний день, наверно, нет.

Даже о трансфере Миколенко никто не знал, он совершался тихо. Чтобы получить хорошее предложение из хорошего чемпионата и играть там, нужно соответствовать тем требованиям, которые там есть. Лига чемпионов и Лига Европы показывают, где украинские команды на сегодняшний момент.

Есть ли игроки, готовые к топ-чемпионатам? Как показывает сегодняшняя практика, то нет. К этому надо нормально относиться. Играть здесь, в Украине, выигрывать кубки – это одно. А участвовать в Лиге чемпионов – это совсем другое, если ты не хочешь сидеть здесь в теплой ванне».

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VK-Sport, 21.02.2022 20:09
    +4
    Динамо без тебя хотя бы там играет, причем 2 сезона подряд.
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    Serge_new, 21.02.2022 20:45
    +2
    Что правда, то правда, уровень укр.чемпионата на лицо.
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    online
    Владислав Рейский, 21.02.2022 20:35
    0
    Генерал отозвался
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    online
    Варелыч Васин, 21.02.2022 20:05
    0
    Физручело сам же к этому приложился. Тупо себя гавном обливать.
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    online
    Ivan Vismutenko, 21.02.2022 19:58
    -1
    Как и в других Лигах.
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