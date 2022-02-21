Киченок и Остапенко проиграли первый матч в Дохе

Повторить успех соревнований в Дубае не получилось

  • 21.02.2022 21:01
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  • 1 комментарий
Киченок и Остапенко проиграли первый матч в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

В понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе.
 
В матче первого круга украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла американскому тандему Кори Гауфф / Джессика Пегула.
 
Доха. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кори Гауфф / Джессика Пегула – 3:6, 2:6
 
В парной сетке из украинок еще остается Марта Костюк.

На прошлой неделе Киченок и Остапенко дошли до финала на соревнованиях в Дубае.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Sashamar, 21.02.2022 21:25 (изменен)
    0
    Нічого дивного, Альонка не залізна, а Люда, здається, досягла своєї стелі.
    Про інше. Пара Далініна - Гаддад Майя продовжує переможний поступ. Натомість нещодавна напарниця казашки Даніліной (наша Страхова) у казахському ж Нур-Султані разом з двома іншими нашими наядами програла в першому колі кваліфікації на ITF 60K. Все ж таки цікаво, чому вони розійшлися: Страхова не захотіла ставити високі цілі, чи що?
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