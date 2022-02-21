Киченок и Остапенко проиграли первый матч в Дохе

В понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе.



В матче первого круга украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла американскому тандему Кори Гауфф / Джессика Пегула.



Доха. Первый круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кори Гауфф / Джессика Пегула – 3:6, 2:6



В парной сетке из украинок еще остается Марта Костюк.

На прошлой неделе Киченок и Остапенко дошли до финала на соревнованиях в Дубае.