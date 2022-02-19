Киченок и Остапенко не смогли выиграть парный титул в Дубае

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Дубае.
В финала украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла второму сеяному тандему Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).
Дубай. Финал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс – 1:6, 3:6
Ранее Остапенко обыграла Кудерметову в одиночном финале на этом турнире.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.