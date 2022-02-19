Киченок и Остапенко не смогли выиграть парный титул в Дубае

Украинско-латвийская пара проиграла матч за титул

  • 19.02.2022 20:43
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  • 1 комментарий
Киченок и Остапенко не смогли выиграть парный титул в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Дубае.
 
В финала украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла второму сеяному тандему Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Россия / Бельгия).
 
Дубай. Финал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс – 1:6, 3:6
 
Ранее Остапенко обыграла Кудерметову в одиночном финале на этом турнире.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 19.02.2022 20:46
    +3
    Ожидаемо. Люда как парница слабая, уже хорошо что далеко зашла, ее уровень это титул 250.
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