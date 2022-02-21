Комментатор: «Чувствую, что у Динамо с Ребровым есть договоренность»

Известный украинский комментатор Денис Босянок уверен, что руководство киевского «Динамо» уже определилось с тренером, который в будущем заменит Мирчу Луческу.



- В свете финансовых вливаний «Шахтера» каковы шансы «Динамо» отстоять чемпионский титул?

- Будет очень тяжело, потому что в двух последних играх с «горняками» моя любимая команда не то что не выиграла, а даже не забила ни одного гола. Беспомощность «Динамо» в играх Лиги чемпионов только усиливает эти опасения. Наверстать упущенное будет очень сложно. Во втором круге надо обязательно обыгрывать «Шахтер» и стараться не терять очки с другими командами.



- Луческу пользуется огромным доверием Суркиса, но он уже не мальчик и рано или поздно ему придется уйти на покой. Кто, если не румын?

- Мы можем рассуждать сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.



- А ему интересно возвращаться?

- Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я еще давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в «Заре». Я неоднократно говорил об этом еще до его отъезда. Мне кажется, что Вернидуб сумел бы построить в «Динамо» очень интересную команду. Не потому что он прогремел минувшей осенью, а потому что он еще тогда себя исчерпал в «Заре».

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