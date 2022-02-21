Комментатор: «Чувствую, что у Динамо с Ребровым есть договоренность»

Денис Босянок уверен, что киевляне определились со следующим наставником

  • 21.02.2022 19:15
  • 1106 просмотров
  • 5 комментариев
Комментатор: «Чувствую, что у Динамо с Ребровым есть договоренность»
© Из личного архива Дениса Босянка

Известный украинский комментатор Денис Босянок уверен, что руководство киевского «Динамо» уже определилось с тренером, который в будущем заменит Мирчу Луческу.
 
- В свете финансовых вливаний «Шахтера» каковы шансы «Динамо» отстоять чемпионский титул?
- Будет очень тяжело, потому что в двух последних играх с «горняками» моя любимая команда не то что не выиграла, а даже не забила ни одного гола. Беспомощность «Динамо» в играх Лиги чемпионов только усиливает эти опасения. Наверстать упущенное будет очень сложно. Во втором круге надо обязательно обыгрывать «Шахтер» и стараться не терять очки с другими командами.
 
- Луческу пользуется огромным доверием Суркиса, но он уже не мальчик и рано или поздно ему придется уйти на покой. Кто, если не румын?
- Мы можем рассуждать сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую. 
 
- А ему интересно возвращаться?
- Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я еще давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в «Заре». Я неоднократно говорил об этом еще до его отъезда. Мне кажется, что Вернидуб сумел бы построить в «Динамо» очень интересную команду. Не потому что он прогремел минувшей осенью, а потому что он еще тогда себя исчерпал в «Заре».

Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко, 21.02.2022 19:33
    +1
    Сборы у Динамо были очень не плохие. Думаю скоро мы услышим вой кротов с нор
    Ссылка
    zhyr, 21.02.2022 19:51
    0
    Ага. Луческу вже просто пофіг, а Ребров буде вимагати трансфери. Вже проходили.
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    online
    .Zport, 21.02.2022 19:24
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Тимофеючка, как планируешь праздновать свое 35-летие 25-го февраля?
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    online
    Face Control, 21.02.2022 19:26
    -4
    Будет очень тяжело, потому что в двух последних играх с «горняками» моя любимая команда не то что не выиграла, а даже не забила ни одного гола. Беспомощность «Динамо» в играх Лиги чемпионов только усиливает эти опасения. Наверстать упущенное будет очень сложно.
    —————————————
    Это да, автобусники из Кипра против великого Шахтёра = ноль.
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    online
    Face Control, 21.02.2022 19:21
    -5
    А это автобусникам как-то поможет?
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