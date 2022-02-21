Динамо отправилось из Турции в Киев

Киевская команда завершила третий учебно-тренировочный сбор

  • 21.02.2022 16:32
  • 677 просмотров
  • 11 комментариев
Динамо отправилось из Турции в Киев
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» рейсом, вылетевшим из Антальи в 16:49 по местному времени (15:49 по киевскому), направилось домой, в столицу Украины. Прибытие борта в Борисполь ожидается около 18:00.

Третий сбор «Динамо» в Турции проходил 8 дней, с 13 по 21 февраля. За это время киевляне провели 5 спаррингов, в которых одержали 4 победы и однажды сыграли вничью. Разница мячей — 12-1.

Уже в субботу, 26 февраля, «Динамо» возобновит участие в чемпионате Украины, сыграв на своем клубном стадионе с «Ингульцом». Начало встречи в 14:00.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Балабольченко Ломпаченко, 21.02.2022 17:27
    +4
    ВИКТОР АНДРУЩИК, 21.02.2022 17:09
    Буде інтересний якщо влетять Інгульцю після таких треніровок,грали з командами  які захищають фабричні колективи,а типу Пахтакора то вже проблема,сильний суперник.Закладаєть ся таке враження що Мірча після Шахтаря нінащо уже не здатний,а гравці Динамо деградують так що вже Польський чемпіонат для них не досяжний.Про що мова,а про те що про Лігу Чемпіонів треба забути,ЛЕ також для позору.Думаю що Дніпро,буде другим,Шахтар другу частину пройде легко.Динамо потрібний тренер,при всій повазі до Луческу.
    Динамо будут чемпионами
    Ссылка
    online
    .Zport, 21.02.2022 17:21
    +4
    ВИКТОР АНДРУЩИК, 21.02.2022 17:09
    Буде інтересний якщо влетять Інгульцю після таких треніровок,грали з командами  які захищають фабричні колективи,а типу Пахтакора то вже проблема,сильний суперник.Закладаєть ся таке враження що Мірча після Шахтаря нінащо уже не здатний,а гравці Динамо деградують так що вже Польський чемпіонат для них не досяжний.Про що мова,а про те що про Лігу Чемпіонів треба забути,ЛЕ також для позору.Думаю що Дніпро,буде другим,Шахтар другу частину пройде легко.Динамо потрібний тренер,при всій повазі до Луческу.
    Назови команду УПЛ, которая провела межсезонье лучше чем Динамо Киев? И кстати, не насилуй украинский язык. Не можешь, не пиши лучше.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 21.02.2022 18:02
    +1
    .Zport, 21.02.2022 17:21
    Назови команду УПЛ, которая провела межсезонье лучше чем Динамо Киев? И кстати, не насилуй украинский язык. Не можешь, не пиши лучше.
    воно думає, що воно добре його знає.
    Тому пише так, як навчилося...
    татотаке...
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    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.02.2022 18:12
    0
    Igor-Kiyv, 21.02.2022 18:11
    голова да уши, такие бредни строчить надо чтоб айкью було = нолю
    Тебя унижают,ты терпи бот
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    online
    Igor-Kiyv, 21.02.2022 18:11
    0
    ВИКТОР АНДРУЩИК, 21.02.2022 17:09
    Буде інтересний якщо влетять Інгульцю після таких треніровок,грали з командами  які захищають фабричні колективи,а типу Пахтакора то вже проблема,сильний суперник.Закладаєть ся таке враження що Мірча після Шахтаря нінащо уже не здатний,а гравці Динамо деградують так що вже Польський чемпіонат для них не досяжний.Про що мова,а про те що про Лігу Чемпіонів треба забути,ЛЕ також для позору.Думаю що Дніпро,буде другим,Шахтар другу частину пройде легко.Динамо потрібний тренер,при всій повазі до Луческу.
    голова да уши, такие бредни строчить надо чтоб айкью було = нолю
    Ссылка
    online
    Igor-Kiyv, 21.02.2022 18:07
    0
    ВИКТОР АНДРУЩИК, 21.02.2022 17:09
    Буде інтересний якщо влетять Інгульцю після таких треніровок,грали з командами  які захищають фабричні колективи,а типу Пахтакора то вже проблема,сильний суперник.Закладаєть ся таке враження що Мірча після Шахтаря нінащо уже не здатний,а гравці Динамо деградують так що вже Польський чемпіонат для них не досяжний.Про що мова,а про те що про Лігу Чемпіонів треба забути,ЛЕ також для позору.Думаю що Дніпро,буде другим,Шахтар другу частину пройде легко.Динамо потрібний тренер,при всій повазі до Луческу.
    профессор кротячий де ты такое тупое взялось, футбольный эксперд подзаборный
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    kaka, 21.02.2022 17:48
    -1
    Балабольченко Ломпаченко, 21.02.2022 17:27
    Динамо будут чемпионами
    по игре своими балоболами
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    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.02.2022 17:42
    -2
    Скоро будут раздвигать ноги перед Шахтером ,как привыкли каждый год по 3-0
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    online
    Ivan Vismutenko, 21.02.2022 17:25
    -5
    .Zport, 21.02.2022 17:21
    Назови команду УПЛ, которая провела межсезонье лучше чем Динамо Киев? И кстати, не насилуй украинский язык. Не можешь, не пиши лучше.
    Ты не умничай, потому что рекомендуют переходить на мову с любым суржиком, постепенно совершенствуясь.
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    ВИКТОР АНДРУЩИК, 21.02.2022 17:09
    -5
    Буде інтересний якщо влетять Інгульцю після таких треніровок,грали з командами  які захищають фабричні колективи,а типу Пахтакора то вже проблема,сильний суперник.Закладаєть ся таке враження що Мірча після Шахтаря нінащо уже не здатний,а гравці Динамо деградують так що вже Польський чемпіонат для них не досяжний.Про що мова,а про те що про Лігу Чемпіонів треба забути,ЛЕ також для позору.Думаю що Дніпро,буде другим,Шахтар другу частину пройде легко.Динамо потрібний тренер,при всій повазі до Луческу.
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    online
    Ivan Vismutenko, 21.02.2022 17:23
    -7
    И потом в Петрово на игру? Ведь зима закончилось и поле будет в норме.
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