Альваро МОРАТА: «Мы очень возмужали за последний месяц»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (22 февраля):
«Мы очень изменились и возмужали за последний месяц. Начало сезона было очень сложным, но мы выдержали это испытание и сейчас подходим к плей-офф в хороших кондициях.
Я не знаю, как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов, но сделаем все, чтобы добраться до финала и победить. Последние годы чемпионы стран были близки к победе в турнире и мы не исключение.
Влахович и Закария? Они привнесли энтузиазм и азарт в команду. Душан молодой парень, у которого вся карьера и слава еще впереди. Он быстро адаптировался и я надеюсь, что он забьет свои первые мячи в Лиге чемпионов уже в матче с «Вильярреалом».
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.