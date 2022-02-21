Альваро МОРАТА: «Мы очень возмужали за последний месяц»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (22 февраля):

«Мы очень изменились и возмужали за последний месяц. Начало сезона было очень сложным, но мы выдержали это испытание и сейчас подходим к плей-офф в хороших кондициях.

Я не знаю, как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов, но сделаем все, чтобы добраться до финала и победить. Последние годы чемпионы стран были близки к победе в турнире и мы не исключение.

Влахович и Закария? Они привнесли энтузиазм и азарт в команду. Душан молодой парень, у которого вся карьера и слава еще впереди. Он быстро адаптировался и я надеюсь, что он забьет свои первые мячи в Лиге чемпионов уже в матче с «Вильярреалом».