Марк МАМПАССИ: «В Украине подняли такой шум, будто я — игрок сборной»

Украинский футболист рассказал о переходе из «Шахтера» в московский «Локомотив»

  • 21.02.2022 14:17
  • 1725 просмотров
  • 10 комментариев
Марк МАМПАССИ: «В Украине подняли такой шум, будто я — игрок сборной»
© Instagram. Марк Мампасси (в центре)

18-летний украинский защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в московский клуб, который состоялся этой зимой.

— Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.
— Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

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— Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?
— В Украине еще подняли такой шум, будто я — игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод — и все вдруг решили про меня высказаться.

— В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.
— Это я еще ограничил комментарии — могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я — предатель. Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю.

Источник — Спорт-Экспресс

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Letifer, 21.02.2022 14:35
    +8
    Красава, что свалил за поребрик уже сейчас. Остальные любители русского мира должны брать с него пример
    Ссылка
    online
    BUCH, 21.02.2022 14:21
    +8
    Скатертью дорога...
    Ссылка
    online
    LFC, 21.02.2022 14:30
    +2
    Бабло российской армии не пахнет как для кротовника так и для их перебежчиков - или это другое?
    Ссылка
    online
    LFC, 21.02.2022 14:56
    +1
    Ну я был прав - бабло российской армии если это в сторону ахмета это другое - двуличные автобусники мариупольские с тактикой игры поперекполяперекатимячик
    Ссылка
    AntiDinamoAnti, 21.02.2022 15:18
    0
    LFC, 21.02.2022 14:56
    Ну я был прав - бабло российской армии если это в сторону ахмета это другое - двуличные автобусники мариупольские с тактикой игры поперекполяперекатимячик
    как там дела у лучшого друга суркиса и спонсора динама медведчука?
    Ссылка
    online
    Timur24, 21.02.2022 14:50
    0
    капец. не знав і не хочу знати хто це. не цікаво. піфіг
    Ссылка
    Lesovij7, 21.02.2022 14:31
    -2
    Чик чирик я в домике.
    Ссылка
    online
    Face Control, 21.02.2022 15:01
    -3
    LFC, 21.02.2022 14:56
    Ну я был прав - бабло российской армии если это в сторону ахмета это другое - двуличные автобусники мариупольские с тактикой игры поперекполяперекатимячик
    Автобусница, а каково это брать игрока в аренду у ЦСКА (считай российская армия)?
    Ссылка
    online
    xvalenok02, 21.02.2022 14:48
    -5
    Face Control, 21.02.2022 14:32
    Автобусница, а каково это брать игрока в аренду у ЦСКА (считай российская армия)?
    Они не страдают близорукостью.
    Ссылка
    online
    Face Control, 21.02.2022 14:32
    -6
    LFC, 21.02.2022 14:30
    Бабло российской армии не пахнет как для кротовника так и для их перебежчиков - или это другое?
    Автобусница, а каково это брать игрока в аренду у ЦСКА (считай российская армия)?
    Ссылка
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