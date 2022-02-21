Марк МАМПАССИ: «В Украине подняли такой шум, будто я — игрок сборной»

18-летний украинский защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в московский клуб, который состоялся этой зимой.

— Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

— Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

Читайте также ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Мампасси в Локомотив Москва

— Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?

— В Украине еще подняли такой шум, будто я — игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод — и все вдруг решили про меня высказаться.

— В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.

— Это я еще ограничил комментарии — могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я — предатель. Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю.