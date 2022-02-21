Тренер Александрии: «Ковалец потихоньку восстанавливается»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о кадровой ситуации в команде перед возобновлением сезона.
«Кирилл Ковалец потихоньку восстанавливается — правда, не в общей группе, а под руководством реабилитолога. То же самое можно сказать и о Тимуре Стецькове. Оба должны приехать и продолжить работу в Александрии.
В расположение клуба прибудут также Сергей Гринь и Сергей Рыбалка. Посмотрим их состояние после приезда.
Получивший травму Денис Устименко делает МРТ, в лазарете пока находятся упомянутый мною выше Костышин и Юрий Копына. Мне, как тренеру, очень хочется, чтобы к весенней части сезона все футболисты подошли здоровыми. Это самое главное», - сказал Гура.
«Александрия» возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК «Львов». Поединок запланирован на 26 февраля.
Напомним, что Кирилл Ковалец был серьезно травмирован в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой», который состоялся 17 октября. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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