Полузащитника Александрии прооперируют в Италии

В 11-м туре УПЛ в матче с «Ворсклой» серьезную травму получил 28-летний украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец. После игры врачи диагностировали у футболиста проблемы с коленом и связками, из-за чего рекомендовали лечь на операционный стол.

24 октября Ковалец отправится в Италию, где 25 октября ему будет проведена операция в одной из клиник Рима. В «Александрии» надеются, что футболист успешно перенесет оперативное хирургическое вмешательство и сможет помочь команде во второй части чемпионата.

По предварительным прогнозам врачей, восстановление футболиста займет не менее полугода.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Ковалец в составе «Александрии» провел 11 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.