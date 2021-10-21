Полузащитника Александрии прооперируют в Италии

Кирилл Ковалец получил тяжелую травму в матче с «Ворсклой»

  • 21.10.2021 19:14
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Полузащитника Александрии прооперируют в Италии
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

В 11-м туре УПЛ в матче с «Ворсклой» серьезную травму получил 28-летний украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец. После игры врачи диагностировали у футболиста проблемы с коленом и связками, из-за чего рекомендовали лечь на операционный стол.

24 октября Ковалец отправится в Италию, где 25 октября ему будет проведена операция в одной из клиник Рима. В «Александрии» надеются, что футболист успешно перенесет оперативное хирургическое вмешательство и сможет помочь команде во второй части чемпионата.

По предварительным прогнозам врачей, восстановление футболиста займет не менее полугода.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Ковалец в составе «Александрии» провел 11 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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