Обамеянг – первый, кто оформил хет-трик в четырех топ-лигах в 21-м веке

Знаковое достижение в карьере габонского форварда

  • 21.02.2022 11:12
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Обамеянг – первый, кто оформил хет-трик в четырех топ-лигах в 21-м веке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в поединке 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1). Габонский игрок стал первым футболистом в XXI веке, забивавшим 3 гола в матчах чемпионата Франции, Германии, Англии и Испании.

Изначально 32-летний Обамеянг сделал в матче дубль, однако позднее гол, который забил полузащитник Педри, был переписан на габонца.

Обамеянг перешел в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Ранее Обамеянг оформлял хет-трик в составе «Сент-Этьена», «Боруссии» Дортмунд и «Арсенала».

Источник — Squawka

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