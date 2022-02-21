Обамеянг оформил хет-трик за Барселону. На него переписали гол Педри

Достижение форварду засчитали пост-фактум

  • 21.02.2022 08:54
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Обамеянг оформил хет-трик за Барселону. На него переписали гол Педри
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» со счетом 4:1.

Дублем отметился форвард «блаугранас» Пьер-Эмерик Обамеянг, который перешел в «Барселону» зимой из лондонского «Арсенала».

После матча стало известно, что гол полузащитника Педри был переписан на нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.   

Гол состоялся на 63-й минуте. Педри нанес удар издали, мяч задел спину Обамеянга и влетел в ворота. В итоге касание форварда признано решающим в эпизоде.

Таким образом, в активе габонца хет-трик.

Источник — ФК Барселона

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