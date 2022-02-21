Обамеянг оформил хет-трик за Барселону. На него переписали гол Педри

В поединке 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» со счетом 4:1.
Дублем отметился форвард «блаугранас» Пьер-Эмерик Обамеянг, который перешел в «Барселону» зимой из лондонского «Арсенала».
После матча стало известно, что гол полузащитника Педри был переписан на нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Гол состоялся на 63-й минуте. Педри нанес удар издали, мяч задел спину Обамеянга и влетел в ворота. В итоге касание форварда признано решающим в эпизоде.
Таким образом, в активе габонца хет-трик.
Источник — ФК Барселона
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