Фехервар с тремя украинцами в составе уступил в чемпионате Венгрии

«Фехервар» в рамках 21-го тура чемпионата Венгрии на своем уступил «Уйпешту». Игра завершилась со счетом 1:2.
В матче сыграли трое украинцев – Евгений Макаренко, Иван Петряк и Артем Шабанов. Все они вышли в стартовом составе. Петряка заменили на 68-й минуте, Макаренко на 87-й. Еще один украинец Богдан Леднев остался на скамейке запасных.
Чемпионат Венгрии, 21 тур
«Фехервар» - «Уйпешт» - 1:2
Голы: Николич, 88 – Крузе, 45, Зивзивадзе, 74
Напомним, что на днях «Фехервар» возглавил новый тренер Михаэль Борис.
Источник — Sport.ua
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