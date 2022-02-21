Фехервар с тремя украинцами в составе уступил в чемпионате Венгрии

«Фехервар» в рамках 21-го тура чемпионата Венгрии на своем уступил «Уйпешту». Игра завершилась со счетом 1:2.

В матче сыграли трое украинцев – Евгений Макаренко, Иван Петряк и Артем Шабанов. Все они вышли в стартовом составе. Петряка заменили на 68-й минуте, Макаренко на 87-й. Еще один украинец Богдан Леднев остался на скамейке запасных.

Чемпионат Венгрии, 21 тур

«Фехервар» - «Уйпешт» - 1:2

Голы: Николич, 88 – Крузе, 45, Зивзивадзе, 74

Напомним, что на днях «Фехервар» возглавил новый тренер Михаэль Борис.