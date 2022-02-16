Петряк, Шабанов, Макаренко и Леднев получили нового тренера в Фехерваре

«Фехервар» сообщил о назначении нового главного тренера. Венгерский клуб, за который выступают украинцы Иван Петряк, Артем Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев теперь будет тренировать немецкий специалист Михаэль Борис.
46-летний наставник подписал контракт до конца сезон, став третьим тренером, который будет работать с «Фехерваром» в текущем сезоне. Отметим, что в Венгрии он уже работал с молодежной сборной и с клубом МТК.
«Фехервар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея отставание от лидера в 12 очков.
Источник — МОЛ Фехервар
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