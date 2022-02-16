Петряк, Шабанов, Макаренко и Леднев получили нового тренера в Фехерваре

Немец Михаэль Борис возглавил венгерский клуб

  • 16.02.2022 17:04
  • 847 просмотров
  • 2 комментария
Петряк, Шабанов, Макаренко и Леднев получили нового тренера в Фехерваре
© ФК Фехервар

«Фехервар» сообщил о назначении нового главного тренера. Венгерский клуб, за который выступают украинцы Иван Петряк, Артем Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев теперь будет тренировать немецкий специалист Михаэль Борис.
 
46-летний наставник подписал контракт до конца сезон, став третьим тренером, который будет работать с «Фехерваром» в текущем сезоне. Отметим, что в Венгрии он уже работал с молодежной сборной и с клубом МТК.
 
«Фехервар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея отставание от лидера в 12 очков.

Источник — МОЛ Фехервар

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник, 16.02.2022 17:08
    0
    Борис - це завжди допомога
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    Михаил Степанов, 16.02.2022 17:06
    -1
    Шабанов точно на выход
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