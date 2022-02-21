WhoScored. Малиновский получил среднюю оценку за матч с Фиорентиной

«Аталанта» в матче 26-го тура чемпионата Италии на выезде уступила «Фиорентине». Игра завершилась со счетом 0:1.

Украинец Руслан Малиновский провел на поле весь матч. Во втором тайме хавбек «Аталанты» поразил ворота соперников, но арбитр гол не засчитал. Также Руслан получил желтую карточку.

За этот матч Малиновский получил от портала WhoScored оценку 6.0. Высший балл за украинца в команде получили 8 игроков.

Лучшим игроком матча был признан форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес.