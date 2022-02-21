В среду, 23 февраля, состоится перенесенный матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Бернли» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Бернли

«Бордовые» уже десять лет выступают под руководством Шона Дайча. За это время клуб успел дважды подняться в Премьер-лигу, причем во второй раз, в сезоне 2015/16, «Бернли» выиграл Чемпионшип. С тех пор с элитного дивизиона подопечные Дайча не вылетали, однако и за еврокубки они не борются.

По итогам прошлого сезона «Бернли» занял 17 место в Премьер-лиге, оторвавшись от зоны вылета на 11 баллов. В нынешней кампании после 22 сыгранных матчей у «бордовых» в активе лишь 17 очков, с которыми они без побед идут 19-ми. От спасительной 17-й строчки их отделяют пять баллов.

Тоттенхэм

Прошлым летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку в ноябре председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба отправили наставника в отставку.

На должность главного тренера был назначен итальянец Антонио Конте, ранее работавший в лондонском «Челси». С его приходом первое время результаты пошли на поправку, но не так давно у «Тоттенхэма» была серия из трех поражений кряду. В данный момент «шпоры» занимают восьмое место в турнирной таблице и отстают на семь очков от зоны Лиги чемпионов, имея при этом несколько матчей в запасе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Саутгемптон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бернли»: Попе – Робертс, Коллинс, Ми, Питерс, Леннон, Браунхилл, Корк, Макнил, Корнет, Вегхорст.

«Тоттенхэм»: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис, Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.

23 февраля, среда