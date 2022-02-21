В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Герту» со счетом 6:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
|84'
|Сантьяго Аскасибар (Герта) получает красную карточку.
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Дани Олмо (РБ Лейпциг).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|64'
|Игрок команды Герта получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Герта).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Бенжамин Хенрихс (РБ Лейпциг).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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