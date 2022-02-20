РБ Лейпциг на выезде разгромил Герту, забив 6 голов

В матче 23-го тура чемпионата Германии РБ «Лейпциг» победил «Герту» (6:1).
У гостей дубль оформил Кристофер Нкунку.
Бундеслига. 23-й тур
Герта – РБ Лейпциг – 1:6
Голы: Хенрикс, 20 (0:1). Йоветич, 48 (1:1). Нкунку, 64, пенальти (1:2). Нкунку, 67 (1:3). Ольмо, 74 (1:4). Айдара, 81 (1:5). Поульсен, 88 (1:6)
Герта: Шволов, Бьеркан, Кемпф, Гехтер, Пекарик, Йоветич (Маолида, 70), Тузар, Аскасибар, Дарида, Рихтер (Зельке, 77), Бельфодиль (Каде Антон, 76)
РБ Лейпциг: Гулачи, Гвардиол, Орбан, Симакан (Клостерманн, 46), Айдара, Хенрикс (Адамс, 80), Собослои (Ольмо, 60), Форсберг (Лаймер, 60), Мукьеле, Нкунку (Андре Силва, 70), Поульсен
Предупреждения: Рихтер, 25. Аскасибар, 86 - Гвардиол, 34. Айдара, 84.
Удаления: Кемпф, 62.
Источник — Sport.ua
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