В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:0.
Источник — Setanta Sports Ukraine
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- Олимпийские игры
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:0.
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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