23-й тур
Боруссия Д
6 : 0
Боруссия М
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Отгрузили 6 мячей. Боруссия Д разгромила Боруссию М

20 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии

  • 20.02.2022 20:30
  • 310 просмотров
  • 0 комментариев
Отгрузили 6 мячей. Боруссия Д разгромила Боруссию М
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Менхенгладбах  с разгромным счетом 6:0.

Бундеслига. 23-й тур

Боруссия Д – Боруссия М – 6:0

Голы: Ройс, 26 (1:0). Мален, 32 (2:0). Вольф, 70 (3:0). Мукоко, 74 (4:0). Ройс, 81 (5:0). Эмре Джан, 90+1, пенальти (6:0).

Боруссия Д: Кобель, Загаду (Понграчич, 42), Рафаэл Геррейру (Шульц, 68), Хуммельс, Рейна (Брандт, 30), Дахуд, Ройс, Беллингем, Эмре Джан, Азар (Мукоко, 68), Мален (Вольф, 68).

Боруссия М: Зоммер, Фридрих (Тюрам, 46), Лайнер (Скалли, 67), Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Коне (Крамер, 78), Нойхаус, Плеа, Хофманн, Эмболо.

Предупреждения: Загаду, 12, Дахуд, 35 – Бенсебаини, 14.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности