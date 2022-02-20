Отгрузили 6 мячей. Боруссия Д разгромила Боруссию М

20 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Менхенгладбах с разгромным счетом 6:0.
Бундеслига. 23-й тур
Боруссия Д – Боруссия М – 6:0
Голы: Ройс, 26 (1:0). Мален, 32 (2:0). Вольф, 70 (3:0). Мукоко, 74 (4:0). Ройс, 81 (5:0). Эмре Джан, 90+1, пенальти (6:0).
Боруссия Д: Кобель, Загаду (Понграчич, 42), Рафаэл Геррейру (Шульц, 68), Хуммельс, Рейна (Брандт, 30), Дахуд, Ройс, Беллингем, Эмре Джан, Азар (Мукоко, 68), Мален (Вольф, 68).
Боруссия М: Зоммер, Фридрих (Тюрам, 46), Лайнер (Скалли, 67), Бенсебаини, Гинтер, Эльведи, Коне (Крамер, 78), Нойхаус, Плеа, Хофманн, Эмболо.
Предупреждения: Загаду, 12, Дахуд, 35 – Бенсебаини, 14.
Источник — Sport.ua
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