25-й тур
Марсель
0 : 2
Клермонт
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель на своем поле сенсационно уступил Клермону

«Марсель» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице

  • 21.02.2022 00:59
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Марсель на своем поле сенсационно уступил Клермону
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» сенсационно уступил «Клермону» со счетом 0:2. Отличились Мохамед Байо и Джим Аллевина.

«Марсель» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице, после ПСЖ (59).

Лига 1. 25–й тур

Марсель – Клермон – 0:2

Голы: Байо, 13, Аллевина, 84.

Другие результаты игрового дня:

  • Ницца – Анже – 1:0
  • Лорьян – Монпелье – 0:1
  • Реймс – Брест – 1:1
  • Ренн – Труа – 4:1
  • Сент–Этьен – Страсбург – 2:2
  • Бордо – Монако – 1:1
     

Источник — Sport.ua

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