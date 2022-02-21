Марсель на своем поле сенсационно уступил Клермону

20 февраля прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» сенсационно уступил «Клермону» со счетом 0:2. Отличились Мохамед Байо и Джим Аллевина.
«Марсель» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице, после ПСЖ (59).
Лига 1. 25–й тур
Марсель – Клермон – 0:2
Голы: Байо, 13, Аллевина, 84.
Другие результаты игрового дня:
- Ницца – Анже – 1:0
- Лорьян – Монпелье – 0:1
- Реймс – Брест – 1:1
- Ренн – Труа – 4:1
- Сент–Этьен – Страсбург – 2:2
- Бордо – Монако – 1:1
Источник — Sport.ua
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